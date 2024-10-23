İsrail Ordusu'ndan Çocuklara Saldırı - Son Dakika
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İsrail Ordusu'ndan Çocuklara Saldırı

İsrail, Gazze'de yaralanan bir çocuğa yardım için toplanan kalabalığa saldırdı; iki çocuk hayatını kaybetti.

23.10.2024 19:47
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde önce bir çocuğu yaraladı ardından çocuğa yardım için toplanan kalabalığa saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar 383 gündür devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nın yakınlarında önce bir çocuğu yaraladı ardından çocuğa yardım için toplanan kalabalığa saldırı düzenledi.

Gazeteci Wafaa Thaher tarafından geçtiğimiz hafta cuma günü kaydedilen görüntülerde, İsrail saldırısında yaralanan çocuğunun elini kaldırarak çevredekilerde yardım istediği ardından yardım için toplanan kalabalığa İsrail ordusunun saldırdığı görüldü.

Filistin Kızılayı, yardım isteyen 13 yaşındaki Mohammed Salem'in ve ikinci saldırıda bacakları kopan 14 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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