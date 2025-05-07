İsrail, Gazze\'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına da devam ediyor.

FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULU İKİNCİ KEZ VURDULAR

Son olarak İsrail ordusu, Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hamisa Okulu'nu ikinci kez hedef aldı. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

İLK SALDIRIDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in söz konusu okula düzenlediği ilk saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.