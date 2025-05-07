İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Hamisa Okulu'na ikinci kez saldırı düzenledi. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. İlk saldırıda ise 20 kişi yaşamını yitirmişti.

07.05.2025 00:08  Güncelleme: 00:54
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İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına da devam ediyor.

FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULU İKİNCİ KEZ VURDULAR

Son olarak İsrail ordusu, Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hamisa Okulu'nu ikinci kez hedef aldı. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

İLK SALDIRIDA 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İsrail'in söz konusu okula düzenlediği ilk saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Gazze\'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Olaylar, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Uuu bbb:
    eyyy İsrail kızarım bak ben dünya lideri,size gemilerle malzeme yollan burakilere eyy deyip onların gazını alan kişi miyim 1 0 Yanıtla
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