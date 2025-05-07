İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına da devam ediyor.
Son olarak İsrail ordusu, Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hamisa Okulu'nu ikinci kez hedef aldı. Saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
İsrail'in söz konusu okula düzenlediği ilk saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › İsrail, Gazze'de Filistinlilerin sığındığı okulu ikinci kez vurdu: 9 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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