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İsrail Polisi Yanlışlıkla 3 Yaşındaki Filistinli Kız Çocuğunu Öldürdü - Son Dakika
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İsrail Polisi Yanlışlıkla 3 Yaşındaki Filistinli Kız Çocuğunu Öldürdü

İsrail polisi, Kudüs'teki bir kontrol noktasına düzenlenen araçlı saldırıya karşılık verirken yanlışlıkla 3 yaşındaki bir Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü. Polis, saldırıda araçta bulunan 2 kişiyi etkisiz hale getirdiğini belirtirken, saldırıya karşılık verildiği sırada kız çocuğunun yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı. Sağlık ekipleri, kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail Polisi Yanlışlıkla 3 Yaşındaki Filistinli Kız Çocuğunu Öldürdü
07.01.2024 - 21:10,
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İsrail polisi, Kudüs'teki bir kontrol noktasına düzenlenen araçlı saldırıya karşılık verildiği sırada "yanlışlıkla" 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail polisi, Filistinli bir kız çocuğunu öldürdü. İsrail polisi, Kudüs Valiliğine bağlı Biddu kasabasındaki kontrol noktasına bir aracın çarptığını belirterek, araçta bulunan 1'i kadın olmak üzere 2 kişinin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Polis, araçla düzenlenen saldırıda bir İsrail polisinin hafif şekilde yaralandığını ifade etti. Saldırıya karşılık verildiği sırada "yanlışlıkla" 3 yaşındaki Filistinli bir kız çocuğunun vurularak öldürüldüğünü açıklayan polis, "Açılan ateş sonucu başka bir araçta bulunan bir kız çocuğu vuruldu" dedi.

Sağlık ekipleri, Filistinli kız çocuğunun açılan ateş sonucu ağır yaralandığını ve kısa bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. - KUDÜS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsrail Polisi Yanlışlıkla 3 Yaşındaki Filistinli Kız Çocuğunu Öldürdü - Son Dakika


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