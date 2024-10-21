İsrail, Şam'da Füze Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca füze saldırısı düzenlediğini doğrulayarak, saldırıda İran'dan Hizbullah'a para akışından sorumlu finans kolunun başkanının hedef alındığını açıkladı.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca füze saldırısı düzenlediğini doğruladı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail ordusunun Şam'da bir aracı füzeyle hedef aldığını aktararak, saldırıda İran'dan Hizbullah'a para akışından sorumlu finans kolunun başkanının hedef alındığını açıkladı. Hedef alınan Hizbullah üyesinin kimliğini açıklamayan Hagari, söz konusu kişinin selefinin öldürülmesinden bu yana sadece birkaç haftadır bu görevde olduğunu söyledi. Hagari, Hizbullah'ın finans ağına ilişkin İsrail'in önümüzdeki günlerde daha fazla saldırı düzenleyeceğini belirtti.

İsrail basını ise, söz konusu saldırıda hayatını kaybeden diğer kişinin İran'dan Hizbullah'a silah transferinden sorumlu olduğunu iddia etti.

Şam'daki El Mazzeh Mahallesi'nde bir araca düzenlenen füze saldırısında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. - TEL AVİV