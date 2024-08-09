İsrail Savaş Uçakları Lübnan'ın Güneyindeki Köyü Vurdu

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ayta ash Shab köyünü vurdu.
Gerginliğin hat safhada olduğu Lübnan sınırında Hizbullah güçleri ile İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor. İsrail güçleri, yerel saatle 17.20 sıralarında Lübnan'ın güneyinde sivil halkın terk ettiği Ayta ash Shab köyünü savaş uçakları ile vurdu. Saldırının ardından bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldi.
İsrail saldırıları bölgede devam ederken, Hizbullah güçleri de bu saldırılara karşılık veriyor. - BEYRUT
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