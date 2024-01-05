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İsrail Savunma Bakanı: İsrail, Lübnan Hizbullahı'na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabilir - Son Dakika
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İsrail Savunma Bakanı: İsrail, Lübnan Hizbullahı'na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabilir

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile süren gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirterek, İsrail'in yakında Lübnan Hizbullahı'na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabileceğini söyledi. İsrail ile Lübnan arasındaki tansiyon giderek yükseliyor.

İsrail Savunma Bakanı: İsrail, Lübnan Hizbullahı\'na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabilir
05.01.2024 - 21:46,  Güncelleme: 21:49
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hizbullah ile süren gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirterek, İsrail'in yakında Lübnan Hizbullahı'na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabileceğini söyledi.

İsrail ile Lübnan arasında tansiyon giderek yükseliyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıların devamında tırmanan gerilimin ardından Salı günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen saldırı, iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kopma noktasına getirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Kuzey Komutanlığı üssünde yaptığı değerlendirmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin sona ermesine yönelik yürütülen diplomatik çabalarda zamanın daraldığını belirtti. Gallant, "Üzerinde anlaşmaya varılmış diplomatik bir çözüm yolunu tercih ediyoruz. Ancak, kum saatinin ters döneceği noktaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullanarak, İsrail'in yakında Lübnan Hizbullahı'na karşı büyük bir askeri saldırı başlatmaktan başka çaresinin kalmayacağını söyledi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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Beyrut, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Savunma Bakanı: İsrail, Lübnan Hizbullahı'na karşı büyük bir askeri saldırı başlatabilir - Son Dakika


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