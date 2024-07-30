İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'ta hava saldırısı düzenledi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta hava saldırısı düzenlediğini doğruladı. Saldırının detayları henüz netlik kazanmazken, IDF tarafından yapılan açıklamada hedefin ne olduğu belirtilmedi.
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30.07.2024 20:29:00. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Kuvvetleri, Beyrut'ta hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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