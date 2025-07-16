İsrail, Suriye Ordusu'na Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrine doğru ilerleyen Suriye ordusuna ait askeri tankları vurdu.

İsrail ordusu, Suriye'deki saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Suriye'nin güneyinde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrine doğru ilerleyen Suriye ordusuna bağlı askeri araçları hedef aldı. IDF tarafından yapılan açıklamada, "Son 24 saat içinde ve hala devam etmekte olan saldırılarda Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları, Suriye'nin güneyindeki Süveyda'ya doğru ilerleyen tankları, roketatarları, silah sistemlerini ve ağır makineli tüfeklerle donatılmış silahlı pikapları vurdu" denildi.

Bölgede barikat kurmak amacıyla kullanılan erişim yollarının da hedef alındığı aktarılan açıklamada, "IDF, Suriye'nin güneyindeki Dürzi sivillere yönelik faaliyetleri izlemeye devam ediyor ve siyasi makamların talimatları doğrultusunda bölgede operasyonlarını sürdürüyor, çeşitli senaryolara karşı da hazırlıklı bulunuyor" ifadeleri yer aldı. - SÜVEYDA