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İsrail Yüksek Mahkemesi, yabancı gazetecilerin Gazze'ye erişimini kolaylaştırmayı reddetti - Son Dakika
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İsrail Yüksek Mahkemesi, yabancı gazetecilerin Gazze'ye erişimini kolaylaştırmayı reddetti

İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrail askerleri eşlik etmeden yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne erişiminin kolaylaştırılmasını talep eden başvuruyu reddetti. Mahkeme, gazetecilerin Gazze'ye girişinin İsrail ordusunu tehlikeye atabileceğini savundu. Bu karar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının haber yapılmasını engellemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirildi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, yabancı gazetecilerin Gazze\'ye erişimini kolaylaştırmayı reddetti
08.01.2024 - 23:00,
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İsrail Yüksek Mahkemesi, Yabancı Gazeteciler Derneği'nin İsrail askerleri eşlik etmeden yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne erişiminin kolaylaştırılmasını talep eden başvurusunu reddetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Yüksek Mahkemesi, Yabancı Gazeteciler Derneği'nin İsrail askerleri eşlik etmeden yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne erişiminin kolaylaştırılmasını talep eden başvurusunu reddetti. İsrail basınında yer alan haberde, mahkemenin kararında gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesinin İsrail ordusunu tehlikeye atacağını savunduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yabancı gazeteciler, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuyla birlikte seyahat etti, askeri kurallara uydu ve çektikleri görüntülerin yayınlanmadan önce ordu tarafından incelenmesine izin verdi.

Mahkemenin söz konusu kararının İsrail'in 23 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan saldırıların haber yapılmasını engellemeye yönelik bir girişim olduğu belirtildi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
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İsrail, Gazze, Dış Politika, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsrail Yüksek Mahkemesi, yabancı gazetecilerin Gazze'ye erişimini kolaylaştırmayı reddetti - Son Dakika


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