İsrailli Yatırımcılar Trozena'da İzin Almadan İnşaat Yapıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde İsrailli yatırımcılara ilişkin tartışmalar sürerken, Rum basını yeni bir iddia ortaya attı. Rum basınında yer alan haberlerde, İsrailli yatırımcıların satın aldıkları Trozena köyünde gerekli izinleri almadan inşaat işlerine başladığı iddia edildi.

Haberlerde, Rum yetkililerin dün köye giderek incelemeler gerçekleştirdikleri ve gerekli izinler alınmadan hem köy içerisi hem de çevresinde toprak işleri ile bazı inşaatların gerçekleştirildiğini tespit ettikleri aktarıldı.

İsrailli yatırımcının izin başvurularının inceleme aşamasında olduğu aktarılan haberlerde, yeni ev inşaları ve bazı eski evlerin onarımı bittiğinde 132 kişinin misafir edilebileceği bir alan oluşturulmasının planlandığı bildirildi.

İsraillilerin satın aldıkları köyün kilisesine girişleri engellediği iddiası

Köyü satın alan İsrailli yatırımcıların, köydeki Aziz Georgios Kilisesi'ne gelen Rumları içeri almadığı iddia edilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan bir polis, bölgede geniş bir arazinin İsraillilerin mülkiyetine geçtiğini doğruladı ve özel mülkiyet sınırları içerisinde kalan alanlara erişimin kısıtlanabileceğini ifade etmişti. - LEFKOŞA