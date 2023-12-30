 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi

Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de binlerce kişi, Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesini talep ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı. Protestoda, esir yakınları ve destekçileri, daha iyi bir İsrail için acil seçim çağrısı yaptı ve esir anlaşmasında serbest bırakılmayanların terk edilmemesini talep etti. İsrail başbakanına tepki gösteren göstericiler, istifasını istedi.

Tel Aviv\'de binlerce kişi Netanyahu\'nun istifasını istedi
30.12.2023 - 23:26,
Abone Ol

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Hamas tarafından esir tutulan İsraillilerin geri getirilmesini talep ederken, "Netanyahu iktidardayken hayatımız bu. Felaket üstüne felaket" sloganlarıyla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, Hamas tarafından bölgede esir olarak tutulanların aileleri İsrail'in başkenti Tel Aviv'de protestolarını sürdürüyor. Akşam saatlerinde başkentteki Habima Meydanı'nda toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi, "Daha iyi bir İsrail" sloganlarıyla acil seçim çağrısı yaptı. Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin bir an önce geri getirilmesini isteyen göstericiler, esir anlaşmasında serbest bırakılmayanların terk edilmemesini talep eden pankartlar taşıdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da tepki gösteren İsrailliler, "Netanyahu iktidardayken hayatımız bu. Felaket üstüne felaket, felaket üstüne felaket" sloganları atarak İsrail başbakanının istifasını istedi.

Protesto gösterisinde konuşma yapan Rotem Telem, "Her iki taraftan da insanlar boş yere ölüyor. Çocukların ölmesi bir politika değildir. Korkarım bize 7 Ekim'de kaybettiğimiz bir savaşı kazandığımızı söylüyorlar" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Benjamin Netanyahu, Tel Aviv, İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:45:17. #1.11#
SON DAKİKA: Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement