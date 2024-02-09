İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısıyla ilgili 96 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısıyla ilgili 96 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki terör saldırısıyla ilgili 96 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 96 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri için 2 Başsavcı Vekili ile 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

09.02.2024 15:26
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İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanarak adliyeye sevk edilen 96 şüphelinin savcılıkta ifade verme işlemlerine başlandı. Savcılık işlemleri için 2 Başsavcı Vekili ile 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısında bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde silahlı terör saldırısı düzenlenmiş, polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada DHKP-C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülerek etkisiz hale getirilmişti. Olayda 3'ü polis memuru 6 kişi yaralanırken, Dilfıraz Karataş isimli vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtilmişti.

96 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olaya ilişkin yakalanarak gözaltına alınan 96 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

2 Başsavcı Vekili ile 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi

Savcılığa götürülen şüphelilerin ifade verme işlemlerine başlandı. Savcılık işlemleri için 2 Başsavcı Vekili ile 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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