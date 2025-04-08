İstanbul Adliyesi'nde Terör Saldırısına Ceza - Son Dakika
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İstanbul Adliyesi'nde Terör Saldırısına Ceza

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısı davasında 1 sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

08.04.2025 16:52
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İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin davada 1 sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına düzenlenen silahlı terör saldırısına ilişkin 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde 1 sanık 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C kapısındaki polis kontrol noktasına 6 Şubat 2024'de DHKP-C silahlı terör örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıyı gerçekleştiren teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilirken olay sonrası 1 vatandaş hayatını kaybetmiş ve 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı. Saldırıya ilişkin tespit edilen 19 sanığın ayrı ayrı yargılandığı davalar çerçevesinde, sanık Gamze Eroğlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Gamze Eroğlu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık Eroğlu'nun avukatları, müvekkilinin beraatını talep ettiler.

Beraatını istedi

Son sözü sorulan sanık Eroğlu ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatını istedi.

6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Gamze Eroğlu'yu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA

İstanbul Adliyesi, İstanbul, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Adliyesi'nde Terör Saldırısına Ceza - Son Dakika

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