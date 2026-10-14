İstanbul Arnavutköy'de 5 araçlı kazada 2 kişi yaralandı, muhtar trafik lambası istedi - Son Dakika
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İstanbul Arnavutköy'de 5 araçlı kazada 2 kişi yaralandı, muhtar trafik lambası istedi

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İstanbul Arnavutköy\'de 5 araçlı kazada 2 kişi yaralandı, muhtar trafik lambası istedi
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İstanbul'da etkili sağanak sırasında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı; mahalle muhtarı trafik lambası ve park önlemi istedi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında Arnavutköy'de iki ticari taksi, iki park halindeki otomobil ve seyir halindeki bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği caddede sık sık benzer olayların yaşandığını belirten mahalle muhtarı Mustafa Keleş, "Muhtarlığın önünden 100 kilometrenin üzerinde hızla geçiyorlar. Buraya trafik lambası kesinlikle şart" diyerek önlem alınmasını istedi.

Kaza, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Taşoluk Metro İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul genelinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış sırasında 2 ticari taksi, seyir halindeki bir otomobil ve yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobilin karıştığı trafik kazası yaşandı. Toplam 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza noktası ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan 2 yaralı, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan araçlar ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Mahalle muhtarı kazalara isyan etti: "Buraya trafik ışığı şart"

Kazanın ardından olay yerine gelen mahalle muhtarı Mustafa Keleş, Atatürk Caddesi'nde sürücülerin yüksek hızla ilerlediğini ve bölgede sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Caddede hız ve park sorunlarının bulunduğunu ifade eden Keleş, "Ben burada mahalle muhtarıyım. Muhtarlığın önünden 100 kilometre hızın üzerinde araçlar geçiyor. Yaya geçidine bizim trafik ışığı koydurmamız gerekiyor. Bunu sözlü olarak hep iletiyoruz, ilgili gruplara da atıyoruz. Buraya kasis yapamayacağımız için trafik lambası şart. Gördünüz, bakın aracın hızla gelip verdiği hasarı. Allah göstermesin bir cana da bir şey olabilirdi" dedi.

"Burada çift sıra park oluyor, önlem alınmalı"

Kazanın yaşandığı bölgede park halindeki araçların da trafik güvenliği açısından sorun oluşturduğunu savunan Keleş, "Bugün şiddetli yağış da var. Araç kontrolünü kaybediyor, park halindeki araçlara çarpıyor. Burada çift sıra parklanma oluyor. Parklanmayla alakalı burada bir önlem alınabilir. Bir de trafik lambası kesinlikle şart. Şu an iki yaralımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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