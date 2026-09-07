İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki takside yangın çıktı, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki takside yangın çıktı, yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Arnavutköy\'de seyir halindeki takside yangın çıktı, yol trafiğe kapatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy Terkos-Karaburun Yolu Caddesi'nde seyir halindeki bir taksinin motor kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sardı, sürücü araçtan inerken ihbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki taksinin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede aracı sardı. Alevler nedeniyle Terkos-Karaburun Yolu Caddesi trafiğe kapatılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında taksi kullanılamaz hale gelirken, aracın alev aldığı anlar ve ekiplerin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy Terkos-Karaburun Yolu Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan taksinin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Araçta yangın çıkarken, sürücü ise araçtan indi. alevlerin büyüyerek aracı sarması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Yanan taksi nedeniyle Terkos-Karaburun Yolu Caddesi'nde trafik durduruldu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında taksi büyük çapta hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan taksinin motor kısmından yükselen alevlerin kısa sürede aracı sardığı anlar ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Jandarma, İtfaiye, Terkos, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki takside yangın çıktı, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"

11:12
Griezmann’ın zor anları Görüntüsü her şeyi anlatıyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:35
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:18:57. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Arnavutköy'de seyir halindeki takside yangın çıktı, yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement