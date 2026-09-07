Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

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Süper Lig'de Beşiktaş'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı. Gençlerbirliği yenilgisinin ardından derbiyi de kaybeden sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin karşılaşmanın ardından stadyumda acil toplantı yaptığı öne sürüldü. Yönetimin önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'a Kadıköy'de 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşandı. Gençlerbirliği yenilgisinin ardından derbiyi de kaybeden sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin karşılaşmanın ardından stadyumda acil toplantı yaptığı öne sürüldü. Yönetimin önümüzdeki günlerde İsmail Kartal ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Trendyol Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, henüz sezonun ilk 4 haftasında aldığı iki mağlubiyetle yara aldı.

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! <a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a> düğmeye bastı

Gençlerbirliği karşısında alınan yenilginin ardından Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk eden sarı-lacivertliler, derbiden de 2-1 mağlup ayrıldı. Üst üste gelen sonuçların ardından Fenerbahçe yönetiminin harekete geçtiği öne sürüldü.

AZİZ YILDIRIM VE YÖNETİM STADI TERK ETMEDİ

Derbinin bitiş düdüğünün ardından Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin stadyumu hemen terk etmediği belirtildi. Yönetimin stat içerisinde bir araya gelerek takımın mevcut durumunu değerlendirdiği ve acil bir toplantı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

4 HAFTADA 2 YENİLGİ

Fenerbahçe'nin henüz ligin başında 4 karşılaşmada 2 kez mağlup olması, yönetimin gerçekleştirdiği toplantının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Sarı-lacivertlilerin aldığı sonuçların yanı sıra takımın sahada ortaya koyduğu performansın da masaya yatırıldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

İSMAİL KARTAL İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Yönetimin kendi arasında gerçekleştirdiği değerlendirmenin ardından gözler Teknik Direktör İsmail Kartal ile yapılması beklenen görüşmeye çevrildi. Aziz Yıldırım ve yönetimin önümüzdeki günlerde deneyimli teknik adamla bir araya gelerek takımın performansını, yaşanan puan kayıplarının nedenlerini ve bundan sonraki süreçte atılacak adımları değerlendirmesi bekleniyor.

TARİH DE FENERBAHÇE'Yİ UYARIYOR

Fenerbahçe'nin 4 haftada aldığı 2 mağlubiyet, geçmiş sezonlardaki dikkat çekici bir istatistiği de yeniden hatırlattı. Sarı-lacivertliler, ligin ilk 4 haftasında 2 veya daha fazla mağlubiyet aldığı hiçbir sezonda şampiyon olamadı. Fenerbahçe, bu tabloyu daha önce yaşadığı 1965/66 sezonunu 4., 1971/72'yi 3., 1987/88'i 8., 2016/17'yi 3. ve 2018/19 sezonunu 6. sırada tamamladı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ALİ ÇAKMAK ALİ ÇAKMAK:
    Aziz başkan , İsmail hoca , İrfan ve Kerem ile olmuyor . ben sıradan bir taraftarım görüyorum Ya siz ? 0 1 Yanıtla
  • haydar topçu haydar topçu:
    Aziz yıldırım ahı gitmiş vahı gelmiş geçmiş 0 1 Yanıtla
  • kacmazkadir748@gmail.com [email protected]:
    ya beyler başkanı eleştiriuyoruz ama çıkıp başkanmı oynayacak .. milyon dolar Euro alan oyuncuların formanın hakkını vermeleri gerekmektedir 0 0 Yanıtla
  • Alp Uganer Alp Uganer:
    gönder gitsin boşa zaman kaybetme 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı - Son Dakika
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