El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz - Son Dakika
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El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz

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Pakistan'da çocuklara dövüş eğitimi verilen bir kurumda kaydedilen görüntüler, uygulanan yöntemin sertliğini gözler önüne serdi. Eğitmenin sıraya dizdiği çocukların yüzlerine boks eldiveniyle peş peşe sert yumruklar attığı, bazı çocukların aldıkları darbelerle başlarının geriye savrulduğu görülüyor. Çocukların kendilerini korumalarına dahi izin verilmeden yapılan çalışma, eğitimden çok çocukların güvenliğini sorgulatan görüntüler ortaya çıkardı.

Pakistan'da çocuklara yönelik dövüş eğitimi verilen bir kurumda uygulanan yöntem tartışma yarattı. Salonda kaydedilen görüntülerde bir eğitmenin, karşısına sırayla aldığı çocukların doğrudan yüzlerine yumruk attığı görülüyor. Görüntülerdeki darbelerin yalnızca hafif temaslardan ibaret olmadığı da dikkat çekiyor. Eğitmenin attığı bazı yumrukların ardından çocukların başları ve vücutları belirgin şekilde geriye savruluyor.

ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ KORUMADAN DARBE ALIYOR

Görüntülerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise çocukların savunma yapmaması. Çocuklar ellerini yüzlerine kaldırmadan eğitmenin karşısında beklerken, eğitmen boks eldiveniyle yüz ve çene bölgelerine sert darbeler indiriyor. Bir çocuğa vurduktan sonra sıradaki çocuğa geçen eğitmenin aynı uygulamayı art arda sürdürdüğü görülüyor.

YUMRUĞUN ETKİSİYLE BAŞLARI GERİYE SAVRULUYOR

Bazı çocukların aldıkları yumrukların şiddetiyle başlarının aniden geriye gittiği, vücut dengelerinin bozulduğu görülüyor. Diğer çocuklar ise hemen yanlarında yaşananları izleyerek sıralarının gelmesini bekliyor. Ortaya çıkan görüntüler, çocuklara dövüş sporu öğretmek ile çocukları doğrudan kafa ve yüz bölgesine darbe almaya zorlamak arasındaki sınırı tartışmaya açtı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ SORGULANIYOR

Dövüş sporlarında antrenman ve dayanıklılık çalışmalarının kontrollü koşullarda gerçekleştirilmesi gerekirken, görüntülerde küçük yaştaki çocukların baş bölgelerine doğrudan darbe alması dikkat çekiyor. Görüntülerden kurumun adı, çocukların yaşları ve uygulamanın hangi antrenman programının parçası olduğu belirlenemiyor. Ancak görüntülerde açıkça görülen sert darbeler, uygulamanın çocukların güvenliği açısından sorgulanmasına neden oluyor.

O anlardan kareler;

El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz

Pakistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    dayanıklılık ve refleks testi. dövüş sporlarında olmazsa olmaz bilip bilmeden haber yapmıştı 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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