Genç oyuncu Itır Esen nişanlandı, yüzükleri Çağatay Ulusoy taktı: "Darısı başına” yorumları yağdı

Oyuncu Itır Esen, menajeri Engin Aykanat ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanan çiftin yüzüklerini, Esen’in “Gaddar” dizisinde birlikte rol aldığı Çağatay Ulusoy taktı. Ulusoy’a sevgilisi Aslıhan Malbora da eşlik ederken, törenden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Itır Esen ile menajeri Engin Aykanat, yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle nişanlandı. Çiftin mutlu gününe ait kareler sosyal medyada paylaşılırken, Esen ve Aykanat’a çok sayıda tebrik mesajı gönderildi.

NİŞAN YÜZÜKLERİNİ ÇAĞATAY ULUSOY TAKTI

Nişanın en dikkat çeken detaylarından biri ise yüzükleri kimin taktığı oldu. Çiftin nişan yüzüklerini Çağatay Ulusoy’un taktığı belirtilirken, Ulusoy törene sevgilisi Aslıhan Malbora ile katıldı.

Ulusoy’un Esen’in nişanında yüzükleri takmasının ardından sosyal medyada da esprili yorumlar yapıldı. Özellikle “Darısı başına” mesajlarıyla Ulusoy’a göndermede bulunan kullanıcılar, oyuncunun yakın zamanda evlilik yoluna girip girmeyeceğini konuşmaya başladı.

“GADDAR”DA ABİ-KARDEŞİ OYNAMIŞLARDI

Itır Esen ile Çağatay Ulusoy daha önce “Gaddar” dizisinde abi-kardeş karakterlerini canlandırmıştı. İkilinin ekran partnerliğinin ardından Ulusoy’un Esen’in nişanında yüzükleri takması da sosyal medyada dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

MISS TURKEY BİRİNCİSİYDİ, TACINI KAYBETMİŞTİ

Itır Esen, 2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilerek adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ancak Esen’in yarışma sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz şehitleriyle ilgili paylaşım nedeniyle kazandığı tacı geri alınmıştı. Organizasyon, söz konusu paylaşımın Miss Turkey’nin kuruluş amacı ve imajıyla bağdaşmadığını açıklamıştı.

Tacın geri alınmasının ardından yarışmada ikinci olan Aslı Sümen, Miss Turkey birincisi ilan edilmişti.

YEŞİLÇAM'IN ÜNLÜ OYUNCUSUNUN YEĞENİ

Itır Esen aynı zamanda Yeşilçam’ın usta oyuncularından Itır Esen’in yeğeni olarak da tanınıyor. Oyunculuk kariyerini sürdüren Esen, “Gaddar”daki rolünün yanı sıra 2017’deki Miss Turkey yarışmasıyla da magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olmuştu.

Nişan töreninden karelerin yayılmasının ardından sosyal medyada “Çok yakıştınız”, “Mutluluklar” ve “Darısı Çağatay Ulusoy’un başına” şeklinde çok sayıda yorum yapıldı.