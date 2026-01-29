Ataşehir\'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

İstanbul Ataşehir'de etkili olan fırtına nedeniyle ağaç devrildi.

Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi üzerinde fırtınanın etkisiyle devrilen bir ağaç, paniğe neden oldu. İhbar üzerine olayını itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilme esnasında bir restoranın tente kısmına zarar veren ağaç, yol kenarında park halindeki bir otomobilin üzerine isabet etti. Araçta hafif çaplı maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi olay yerine gelerek otomobilini güvenli bir bölgeye çekti.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, ağacın devrildiği Barajyolu Caddesi tamamen trafiğe kapandı. İtfaiye ve belediyeye bağlı ekiplerin ağacı kaldırma çalışmalarının ardından cadde trafiğe açıldı. - İSTANBUL