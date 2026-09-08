İstanbul Avcılar'da asfalt kamyonu alt geçide uçtu, sürücü yaralandı
İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde kontrolden çıkan asfalt kamyonu demir korkulukları aşarak alt geçit yoluna düştü ve yan yattı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken alt geçit yolu trafiğe kapatıldı.
İstanbul Avcılar'da seyir halindeki asfalt kamyonu kontrolden çıkıp demir korkulukları aştı, ardından alt geçit yoluna düşerek yan yattı. Kaza sonucu yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 03.30 sıralarında İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre D-100 Yanyol üzerinde seyir halindeki 23 LF 218 plakalı asfalt kamyonu, kontrolden çıkıp demir korkulukları aştı, ardından alt geçit yoluna düşerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle alt geçit yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken kaza yapan kamyonun kaldırılmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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