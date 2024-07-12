İstanbul Avcılar'da Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

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İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin, tedavi altına alındığı öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde çöp atmaya çalışan bir vatandaş, çöp konteynerinin içinden sesler duydu. Konteynerin içine baktığında ise poşetin içinde yeni doğmuş bir bebeğin olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bebek, sağlık ekipleri tarafından kontrolün ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bebeğin, Çam Sakura Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinde çalışma yaptı. Konu ile ilgili polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Konu ile ilgili konuşan çevre sakini Ceren Altuner, "Bahçeye çıktığımızda bir ses duyduk. Bizim komşumuz bebeği görmüş. Biz de ondan sonra gördük. Bir poşetin içerisine sarılı bir şekilde bırakılmış bebek. Maksimum 3-4 günlük bir bebekti. Çöp atarken bebek ağlamış ya da bir ses çıkarmış sanırım. Hemen ambulansı aradı. Ambulansın içerisinde müdahale ettiler. Şu anda hastanede tedavi görüyor" dedi. - İSTANBUL