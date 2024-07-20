İstanbul Avcılar'da Demir Hurda Yüklü Kamyon Devrildi

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İstanbul Avcılar'da demir hurda yüklü kamyon, sürücüsünün virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. Demir hurdaların yola döküldüğü kaza maddi hasarla atlatıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey Yanyolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki 34 SE 0460 plakalı demir hurda malzemeleri taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonun arkasında bulunan demir hurdalar yola saçılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, çevreye dağılan hurda demirler ekipler tarafından başka bir kamyona yüklendi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla çekildi. Kaza sebebiyle oluşan trafik, yolun açılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL