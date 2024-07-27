İstanbul Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı feci kaza güvenlik kamerasında

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İstanbul Avcılar'da, 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı, İETT otobüsünün aydınlatma direğine, işçi servise ve park halindeki araçlara çarptığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey yan yolda saat 06.45 sıralarında meydana gelen kazada Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan Özgür K. idaresindeki 34 NL 8092 plaka İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol üzerinde aynı yönden giden 34 LLT 556 plakalı panelvan araca, aydınlatma direğine ve park halindeki iki araca çarpmıştı. Otobüs petrol ofisinin tabelasına vurarak durabilmişti. Kazada, servis aracının içindeki bulunan 3 işçi yaralandı. Araçta bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır, iki kişinin ise durumunun hafif olduğu öğrenilmiş yaralılar hastaneye kaldırılmıştı

Feci kaza kamerada

1'i ağır 3 kişinin yaralandığı güvenlik kamerasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara çarptığı olay yerinin savaş alanına döndüğü görülüyor. - İSTANBUL