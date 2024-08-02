İstanbul Avcılar'da Tehlikeli Durum: Yaya Üst Geçidi Korkutuyor - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da Tehlikeli Durum: Yaya Üst Geçidi Korkutuyor

İstanbul Avcılar\'da Tehlikeli Durum: Yaya Üst Geçidi Korkutuyor

İstanbul Avcılar'da bulunan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan karayollarına ait yaya üst geçidi tehlike saçıyor. Üst geçidin çatlayan kolonları ve paslanmış demirleri nedeniyle çevre sakinleri endişeli. Vatandaşlar, üst geçidi kullanırken korktuklarını belirtiyor.

02.08.2024 12:48  Güncelleme: 12:52
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İstanbul Avcılar'da TEM otoyolu üzerinde bulunan ve iki mahalleyi birbirine bağlayan karayollarına ait yaya üst geçidi tehlike saçıyor. Kolonları çatlayan, paslanmış demirleri ortaya çıkan üst geçitten şikayetçi olan vatandaşlar, kullanırken korktuklarını söyledi.

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi Ispartakule mevkiinde bulunan karayollarına ait yaya üst geçidi tehlike saçıyor. Betonları dökülen, kolonlarındaki paslanmış demir ortaya çıkan ve bir çok çatlak bulunan üst geçitten çevre sakinleri şikayetçi. Hem Tem Otoyolunun üstünden geçen hem de mahalleyi birbirine bağlayan üst geçidin mevcut hali nedeniyle vatandaşlar endişeli olduğunu söyledi. Mahalle tarafından sıkça kullanılan üst geçit otoyol üzerine düşmesi tehlikesi oluşturuyor.

Üst geçidi kullanırken korktuklarını söyleyen Engin Karaman, "Bu üst geçidi kullanıyoruz. Kazaya ve belaya sebebiyet verebilir. Belediyeden yapılmasını istiyoruz. Tehlikeli, bu kadar araçlar geçiyor, insanlar geçiyor" dedi.

"Merdivenler uçuyor, çocukların ayağı girebilir içine"

Merdivenlerin çürümesi nedeniyle çocukların ayaklarının sıkıştığını söyleyen İsa Sümer isimli mahalle sakini, "Burayı biz kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi, köprünün hali belli. Buranın tamir edilmesini istiyoruz, sürekli burayı kullanıyoruz. Betonları dökülmüş, demirleri gözüküyor. Yani buranın bakıma ihtiyacı var. Korkuyoruz, çünkü merdivenleri bazen uçuyor. Çocukların ayağı da içine girebilir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Avcılar'da Tehlikeli Durum: Yaya Üst Geçidi Korkutuyor - Son Dakika

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