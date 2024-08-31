Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

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İstanbul Valiliği, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralandığını, saldırganları yakalamak için başlatılan çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Valilikten yapılana açıklamada, "31.08.2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar tedavi altına alınırken hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Saldırganlar olay yerinden geldikleri araçla kaçarken, saldırıda kullanılan araç, Yenibosna'da terk edilmiş halde bulunmuştur. Şahısların yakalanması için başlatılan geniş çaplı soruşturma devam etmektedir" denildi. - İSTANBUL