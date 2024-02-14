İstanbul Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
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İstanbul Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı

İstanbul Beykoz\'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı

İstanbul Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı.

14.02.2024 17:18  Güncelleme: 17:19
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İstanbul Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, İtfaiye, İstanbul, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Beykoz'da kibrit üretim atölyesinde yangın çıktı - Son Dakika
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