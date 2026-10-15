İstanbul Beykoz\'da okul inşaatındaki kuyuya düşen işçi hastanede hayatını kaybetti

İstanbul'da sağanak yağışın ardından Beykoz'da bir okul inşaatında biriken suyu tahliye etmek isteyen inşaat işçisi kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beykoz Paşamandıra Mahallesi Değirmendere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından inşaat alanındaki kuyuda biriken suyu tahliye etmek isteyen inşaat işçisi Faik Ş., kuyuya indiği sırada düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, arama kurtarma, polis, sağlık ve UMKE sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kuyudan çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan işçi hayatını kaybetti.

Öte yandan olay yerine gelen işçinin yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.