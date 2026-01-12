Beylikdüzü metrobüst üst geçidi karla kaplandı

İstanbul Beylikdüzü metrobüst üst geçidi ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Sabah işine gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Beylikdüzü'nde kar lapa lapa yağmaya başladı. Tüyap metrobüst üst geçi ve park halindeki araçların üzerleri karla kaplandı. Belediye tuzlama yaptı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tedbir amaçlı üst geçitte tuzlama çalışması yaptı. - İSTANBUL