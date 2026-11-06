İstanbul Beyoğlu'nda 75 yaşındaki adamın dairesi 4,5 ton atıktan temizlendi - Son Dakika
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İstanbul Beyoğlu'nda 75 yaşındaki adamın dairesi 4,5 ton atıktan temizlendi

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İstanbul Beyoğlu\'nda 75 yaşındaki adamın dairesi 4,5 ton atıktan temizlendi
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İstanbul Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden 4,5 ton evsel atık ve çeşitli malzeme çıkarıldı. 75 yaşındaki adamın dairesi, tahliyenin ardından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Beyoğlu'nda 75 yaşındaki adamın dairesinden 4,5 ton atık çıktı. Tahliye sonrası daire dezenfekte edildi.

İddiaya göre, Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak'taki bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular üzerine binadakiler durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, zabıta ile belediye ekipleri sevk edildi. Polis ve zabıta eşliğinde daireye giren belediye ekipleri, 75 yaşındaki Bahattin K.'ye ait evde uzun süredir biriktirildiği belirlenen çok sayıda evsel atık ve çeşitli malzemeyle karşılaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda daireden toplam 4,5 ton atık çıkarıldı.

4,5 tonluk çöp tahliyesi sonrası daire dezenfekte edildi

Atıkların tahliye edilmesinin ardından dairede ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
İstanbul3. SayfaBeyoğluGüncelYaşamSon Dakika

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