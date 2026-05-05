İstanbul Boğazı\'nda Gemide Makine Arızası

Mısır'dan Rusya'ya seyir halinde olan "Zaltron" isimli Panama bayraklı 185 metrelik kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı geçişi sırasında Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma-3, kurtarma-5 ve kurtarma-9 isimli römorkörleri sevk edildi. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Gemi, ekipler tarafından kurtarıldı. - İSTANBUL