İstanbul Boğazı'nda şiddetli rüzgar gemileri zorladı, bazı seferler aksadı

İstanbul Boğazı'nda şiddetli rüzgar gemileri zorladı, bazı seferler aksadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da havanın soğumasıyla birlikte şiddetli rüzgar etkili oldu; rüzgarın oluşturduğu dev dalgalar İstanbul Boğazı'nda seyreden gemileri zorladı. Deniz trafiği de olumsuz hava koşullarından etkilendi, bazı seferlerde aksamalar yaşandığı öğrenildi.
İstanbul Boğazı'nda hareket halinde olan gemiler, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul'da hava hissedilir derecede soğurken bir yandan da şiddetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgarın etkisiyle denizde dev dalgalar oluşurken, İstanbul Boğazı'nda seyir halinde olan gemiler ise şiddetli rüzgarın etkisiyle zor anlar yaşadı. Öte yandan olumsuz hava şartları deniz trafiğini de etkiledi. Bazı seferlerde aksamalar yaşandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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