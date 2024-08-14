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İstanbul Büyükçekmece'de motosiklet hırsızlarına polisten suç üstü

Daha önce 3 motosiklet çalan şüpheliler, 4'üncü işlerinde polise yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece'de 3 ayrı motosikleti çalan hırsızlık şüphelileri, 4'üncü hırsızlıklarını gerçekleştirirken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler arasında yaşları küçük 2 çocuk adli kontrol ile serbest bırakılırken, 3'ü ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos cumartesi günü Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, saat 23.30 sıralarında sokak üzerinde park halindeki motosikleti hareket ettirmeye çalışan 5 şüpheli şahıs polis tarafından fark edildi. Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonrasında B.A. ve M.T. isimli yaşı küçük şüpheliler ile İ.A., E.A. ve M.E. isimli şüphelilere yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Şahısların emniyetteki sorgulamasında ise bölgede daha önce yaşanan 3 ayrı hırsızlık suçunu da işledikleri görüldü. Şüphelilerin üstünden hırsızlık için kullandıkları değerlendirilen çok sayıda malzemede çıktı.

3 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. yaşları küçük olan B.A. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.A., E.A. ve M.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin daha önce gerçekleştirdikleri motosiklet hırsızlığı anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.