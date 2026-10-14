İstanbul Büyükçekmece\'de sağanak Karaağaç Yolu\'nu göle çevirdi, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Büyükçekmece'de hayatı olumsuz etkiledi. Karaağaç Yolu göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Yaşanan o anlar dron ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Büyükçekmece Karaağaç Yolu'nda sağanak sonrası yollar göle döndü. Biriken su nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalıştı. Belediye ekipleri temizleme çalışması yaparak mahsur kalan araçları kurtarma çalışması başlattı.

Yaşanan o anlar dron ile görüntülendi.