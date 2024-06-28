İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı'na küfür içerikli cevap atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi ulaştırma hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e küfür içerikli cevap atılmasına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sabah saatlerinde sosyal medya platformu üzerinden Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasına 'Başardık' şeklindeki paylaşımına 'Ulaşım İstanbul' isimli sosyal medya hesabından küfürlü paylaşım yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından küfürlü paylaşım yapan hesap hakkında 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL