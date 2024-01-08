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İstanbul Çatalca'da aç kalan domuzlar bir siteye girdi - Son Dakika
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İstanbul Çatalca'da aç kalan domuzlar bir siteye girdi

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesinde aç kalan domuzlar, ormanda yiyecek bulamayınca ilçe merkezine inerek bir siteye girdi. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, domuzlar sitede dolaştıktan sonra ilçe merkezinin farklı noktalarında dolandıktan sonra gözden kayboldu.

İstanbul Çatalca\'da aç kalan domuzlar bir siteye girdi
08.01.2024 - 11:23,
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İstanbul Çatalca'da aç kalan domuzlar bir siteye girdi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca Ferhatpaşa Mahallesinde dün saat 14.00'te ormanda yiyecek bulamayan domuzlar ilçe merkezine inerek bir siteye girdi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında sitede bahçesinde bir süre dolaşan domuz sürüsü, ardından ilçe merkezinin farklı noktalarında dolandıktan sonra gözden kayboldu. Domuzların ilçenin bir çok noktasında gezme anları vatandaş kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, domuzların bir sitenin kapısını zorladığı ve giremeyince hızla uzaklaştığı yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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