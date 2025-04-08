İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "siyasi yasak" iddiasına yalanlama - Son Dakika
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "siyasi yasak" iddiasına yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan "siyasi yasak" iddiasına yalanlama

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarda aralarında "Her şey çok güzel olacak" sözünün mimarı Berkay Gezgin'in de bulunduğu 139 tutuklu öğrenci için siyasi yasak istendiği iddiası gündem yarattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklamasında bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlerin yalan ve manipülatif nitelikte olduğu belirtildi.

08.04.2025 15:39
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Sözcü'den Saygı Öztürk, tutuklu öğrencilerle ilgili önemli bir iddiada bulundu. Öztürk, 15 Mart'ta tutuklanan 139 öğrenci için iddianamenin hazırlandığını yazdı. Öztürk, yazısında öğrenciler hakkında siyasi yasak istendiğini kaydetti.

BAŞSAVCILIKTAN YALANLAMA GELDİ

Bazı basın yayın organlarında da yer alan iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle dava açılan öğrenciler hakkında özellikle siyasi yasak uygulandığına ilişkin haberlerin manipülatif nitelikte olduğunu bildirdi.

"HABERLER YALAN VE MANİPÜLATİF"

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, son dönemlerde meydana gelen toplumsal olaylara ilişkin haklarında dava açılan öğrencilere özellikle siyasi yasak talep edildiği yönündeki haberlerin yalan ve manipülatif nitelikte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bilindiği üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi gereğince ceza ve infaz sistemimizde suç ayrımı olmaksızın tüm kasten işlenen suçlarda mahkumiyetin doğal sonucu olarak aynı maddede belirtilen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirleri herhangi bir talep olmaksızın uygulanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu, Berkay Gezgin, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'siyasi yasak' iddiasına yalanlama - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Mahir Kale:
    neler gördü bu ülke bitmez denilen demirel dönemi bitti gideceksin hırsız recep 1 12 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    yasaklasan ne olur yasaklamasan ne olur adam kendini berbat etti bir kere 5 3 Yanıtla
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