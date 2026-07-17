İstanbul'da 103 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Organize suç örgütlerine yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 103 şüpheli adliyeye sevk oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, çetelerin ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon yapmış, 103 şüpheli yakalanmıştı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi ile Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. - İSTANBUL