İstanbul'da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen "MAHZEN-25" operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüpheli yakalandı ve 290 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'dan kaçak tütün getirerek Tarsus ilçesinde piyasaya süreceği belirlenen şahsı takibe aldı. Şahsın kullandığı araç durdurularak yapılan aramada 290 kilogram kaçak tütün bulundu. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya teslim edildi.
Ataşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil cipe arkadan çarptı. Kazada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sancaktepe'de Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, kimliği belirsiz kişiler tarafından Mesut A. adlı bir kişiye ateş açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri, olay yerini güvenlik altına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de boş kovanlar buldu. Mesut A'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, araç ise olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.
Sancaktepe'de husumetli olduğu şahsın aracına kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucunda araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi kovanı bulundu. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'dan kalkış yapan Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter, yağ kaçağı nedeniyle Burdur Gölü kenarına acil iniş yaptı. Helikopterde bulunan 5 mürettebattan yaralanan olmazken helikopterin bulunduğu yerden tahliye çalışmalarına devam ediliyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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