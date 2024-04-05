İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

İstanbul\'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen 'MAHZEN-25' operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin üzerinde silahlar ve mermiler ele geçirildi.

05.04.2024 08:02
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İstanbul'da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen "MAHZEN-25" operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 12 iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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