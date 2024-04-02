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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş\'ta gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Yangın, tadilat sırasında sahnenin yanında meydana gelen bir patlama sonucu çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı. Yangının ilk anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

02.04.2024 16:49
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Beşiktaş'ta 27 kişinin öldüğü gece kulübünü alevlerin sardığı ilk anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 27 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Yangının çıkış nedeni belli değil. Tadilat yapılıyormuş. Hayatını kaybedenler tadilat için çalışanlar" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasında 3 savcının görevlendirildiğini, 5 kişi için gözaltı kararının verildiğini duyurdu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

O ANLAR KAMERADA

16 katlı binayı alevlerin sardığı ilk anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beşiktaş'ta gece kulübünde çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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