İstanbul\'da 39 ilçede dron destekli okul çevresi denetimi yapıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı ve dron destekli "Okul ve Çevrelerinde Güvenlik Uygulaması" gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında şüphelilere yönelik kontroller yapılırken okul servis araçları da denetlendi.

Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Toplum Destekli Polislik ve Trafik birimlerinin katılımıyla 39 ilçede eş zamanlı ve dron destekli "Okul ve Çevrelerinde Güvenlik Uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında; il genelindeki okulların çevreleri ile park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları ile benzeri umuma açık yerlerde denetimler yapıldı. Ayrıca şüpheli şahıslara yönelik kontrollerle okul servis araçları denetlendi.

Denetimlere katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Bizim için en önemli öncelik çocuklarımızın güvenliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bize ihtiyaç duyduğu her anda her yerde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde sürücünün belgelerine bakılırken, öğrencilerin de emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edildi. Denetimlere katılan Yıldız, çocukların geleceğin teminatı olduğunu söyleyerek emniyet kemerinin önemine de değindi.