İstanbul'da 4 operasyonda 305 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 4 operasyonda 305 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi

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İstanbul\'da 4 operasyonda 305 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi
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İstanbul'da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy'deki aramalarda 305 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ile diğer uyuşturucu ve kimyasallar ele geçirildi, şüpheliler bugün adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı, yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasallar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Bağcılar, Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde belirlenen 6 ikamet ile 1 araca yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde ve araçta yapılan aramalarda ise 40 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu madde, 363 kilo 300 gram sıvı halde dimetilformamid - bromobütan, uyuşturucu yapımında kullanılan 160 kilo 600 gram katı halde salisilik asit, 16 kilo 700 gram toz esrar, 305 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 12 kilo 200 gram kristal metamfetamin, 34 litre 450 gram aseton ve 11 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesinin ele geçirildiği açıklandı.

Yürütülen operasyonlarda yakalanan şüpheliler, bugün "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti veya İmalatı Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildiği duyuruldu.

Kaynak: İHA
EsenyurtBağcılarİstanbul3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 4 operasyonda 305 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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