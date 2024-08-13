İstanbul'da 630 Bin Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da 630 Bin Elektronik Sigara Ele Geçirildi

İstanbul'da yapılan operasyonda, 12 farklı ilçede 630 bin 131 elektronik sigara ele geçirildi. 29 şüpheli yakalandı ve adli işlem başlatıldı.

13.08.2024 10:25
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İstanbul'da 12 farklı ilçede düzenlenen operasyonda, Türkiye'de satışı ve kullanımı yasak olan 630 bin 131 elektronik sigara ele geçirildi. Yasaklı ürünler ile bağlantıları tespit edilen 29 şüphelinin yakalandığı ve adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Türkiye'de satışı yasak olan yüklü miktarda elektronik sigara cihazının Başakşehir, Bağcılar, Tuzla, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, Esenyurt, Esenler, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Pendik ilçelerinde bulunan depolardan piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Yapılan tespitlerin ardından belirlenen 18 depo, 3 ikamet adresi, 8 araç ve 6 işyerine emniyet ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.

Çok sayıda noktaya aynı anda yapılan baskında 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu ev ve işyerleri ile depo ve araçlarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 250 milyon lirayı bulan 630 bin 131 elektronik sigara ve türevleri ele geçirildi. Ülkede satışı ve kullanımı yasaklı ürünlere el konulan operasyonda, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılarak, tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 630 Bin Elektronik Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika

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