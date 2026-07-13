İstanbul'da 69 Şüpheli Operasyonda Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 69 Şüpheli Operasyonda Gözaltına Alındı

13.07.2026 09:37
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İstanbul'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonda 69 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli olarak "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltın alınan 69 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon başlatmış, 76 milyar lirayı aşan kara para trafiğinde şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri; para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 69 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 69 Şüpheli Operasyonda Gözaltına Alındı - Son Dakika

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