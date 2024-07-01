İstanbul'da 8 yaşındaki Emir Berk'in öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şoför alkollü çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da 8 yaşındaki Emir Berk'in öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şoför alkollü çıktı

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Kağıthane'de meydana gelen kazada 8 yaşındaki Emir Berk'in hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, alkollü olduğu belirlenen şoförün süratli şekilde viraja girerek beton mikserinin çocuğun üzerine ve araca devrildiği görülüyor. Şoför adliyeye sevk edildi.

01.07.2024 10:49
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İstanbul'da 8 yaşındaki Emir Berk'in öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şoför alkollü çıktı

Kan testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıkan şoför, adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kağıthane'de virajı alamayan beton mikserinin park halindeki gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Emir Berk'in hayatını kaybettiği feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Hastanede yapılan kan testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıkan şoför, adliyeye sevk edildi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada, virajı alamayan Hüseyin Toyga yönetimindeki 34 FST 487 plakalı beton mikseri yol kenarında bekleyen K.N.'ye ait 34 HDB 293 plakalı gelin arabasının üzerine devrilmişti. Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkışmıştı. Minik çocuk feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Annesinin feryadı yürekleri dağlamıştı

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edilmişti. Hayatını kaybeden çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken, kazada yaralanan şoför Hüseyin Toyga ise polis eşliğinde hastaneye götürülmüştü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nalcı'nın cansız bedeni incelenmek üzere ambulans ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Çocuğun annesinin "çocuğum yok, çocuğumu verin" feryatları yürekleri dağlamıştı.

Feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan feci kazanın yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli şekilde viraja giren beton mikserinin çocuğun üzerine ve araca devrildiği görülüyor. Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.

Şoför alkollü çıktı, aracında alkol şişeleri bulundu

Öte yandan olaydan sonra hastaneye götürülen yaralı şoför Toyga'nın, kanı alınarak yapılan alkol testinde 0.40 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri kamyonun şoför kısmında alkol şişeleri ele geçirdi. Hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen şoför Toyga, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sormasında "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da 8 yaşındaki Emir Berk'in öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şoför alkollü çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 8 yaşındaki Emir Berk'in öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Şoför alkollü çıktı - Son Dakika
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