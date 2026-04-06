İstanbul'da aracında ölü bulunan kayıp şahsın son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
İstanbul'da aracında ölü bulunan kayıp şahsın son görüntüleri ortaya çıktı

06.04.2026 18:35
Bağcılar'da 3 gündür polis ekiplerince kayıp olarak aranan şahıs, Şişli'de aracının içinde ölü bulundu. Polis ekipleri yaptığı ilk incelemede cinayet veya intihar bulgusuna rastlamazken, şahsın aracıyla seyir halindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz cumartesi günü O.S.Ç. (27), Bağcılar Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği'ne babası Mehmet Çiftlikci (53) için kayıp başvurusunda bulundu. Babasıyla en son 3 Nisan'da saat 22.00 sıralarında telefonla görüştüğünü belirten genç, babasının kullandığı araçla sabah eve geleceğini söylediğini ancak kendisine bir daha ulaşamadıklarını bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, Çiftlikci'nin kullandığı aracın 4 Nisan'da Galata Köprüsü'nden geçtiği tespit edildi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, çevredeki kameraları tek tek inceledi. İncelemelerin ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde Çiftlikci'nin 4 Nisan'da gece saatlerinde aracını Şişli Yedikuyular Caddesi'nde park ettiği belirlendi. Görüntülerde Çiftlikci'nin aracından inmediği görüldü. Olay yerine giden ekipler, sürücü koltuğunda hareketsiz şekilde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre vücudunda herhangi bir kesici, delici ya da ateşli silah yarası bulunmayan Çiftlikçi'nin kalp rahatsızlığı sebebiyle ölmüş olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

Öte yandan, Çiftlikci'nin aracıyla gittiği son görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den dikkat çeken ehliyet itirafı
Savaş sürerken Trump'tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
