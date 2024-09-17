İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı - Son Dakika
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İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

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İstanbul Sultanbeyli'de bir AVM'nin 2. katına çıkan çıkan genç bir adam henüz bilinmeyen nedenden dolayı kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Öte yandan intihar sonrası cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde şahsın kanlar içinde yerde yattığı ve vatandaşların korku dolu bakışlarla olayı takip ettiği görüldü.

17.09.2024 13:57
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde korkunç bir intihar olayı yaşandı. İlçedeki AVM'ye giden genç bir adam alışveriş merkezinin 2. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Haberler.com'un ulaştığı bilgilere göre AVM'nin balkonundan zemine atlayan şahıs hayatını kaybederken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde intihar sonrası yaşanan panik anları yer aldı.

İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

ÇARESİZCE SAĞLIK EKİPLERİNİ BEKLEDİLER

Alışveriş için aynı binada bulunan vatandaşlar korkunç olaya anbean tanıklık ederken, servis edilen videoda şahsın aşağı atladıktan sonra kanlar içinde kaldığı ve çevresindeki insanların çaresizce sağlık ekiplerinin gelmesini bekledikleri görüldü.

İstanbul\'da AVM\'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı

Sultanbeyli, İstanbul, 3-sayfa, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstanbul'da AVM'de intihar! 2. kattan kendini boşluğa bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • bülent C.:
    Çaresiz olmayan intihar etmez. Ama ayrıca intihar bir çare değildir bir anlık zayıflıktır. Allah rahmet eylesin. Ne olursa olsun güçlü olun , yaşamaktan vazgeçmeyin 157 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah rahmet eylesin Kim Bilir ne derdi vardı 139 8 Yanıtla
  • servet esen:
    ekonomi işsizlik ve buna bağlı aile içi şiddet 99 21 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Sultanbeyli yine şaşırtmadı 10 100 Yanıtla
  • Aslan Yiğit:
    insanın umutları tükenince sonuç malesef böyle oluyor 74 9 Yanıtla
  • Ismail Caliskan:
    gelişen turkiye cağ atlayan avrupa bizi kiskaniyor 58 16 Yanıtla
  • husl shoklook:
    2 AY ÖNCE BIZIM AKSARAYDADA BIRI KENDINI YERE BIRAKTI 3 KATTAN BODRUM KATAKADAR.. ALLAH RAHMET EYLESIN.. KIM BILIR NE DERDLERI VARDI.... :( 26 2 Yanıtla
  • Gamak gs:
    bizim onumuzde oldu 0 0 Yanıtla
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