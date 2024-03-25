İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Bahçelievler'de birden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs dukalarına ve köprü altlarına sığındı.
Meteorolojinin uyarıları ardından İstanbul'da fırtına ve sağanak yağış etkili olmaya başladı. Bahçelievler'de aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşlar korunmak için otobüs duraklarına ve köprü altlarına sığınırken, bazıları ise yağmura aldırmadan yolda yürüdü. İstanbul'da sağanak yağış ve fırtınanın devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL
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Zonguldak'ta sosyal medya sitesinde bahis oyunları ile para kazandırılacağı vaadiyle dolandırılan bir kişi, 8 bin 500 TL dolandırıldı. Üç şüpheli, Facebook üzerinde paylaşımlar yaparak mağduru kandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, delilleri toplayarak üç şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edildi. İddianamede, şüphelilere 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sırılsıklam oldu. Bazı vatandaşların yağmurdan koşarak korunmaya çalıştığı görüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir kişinin elindeki poşetlerde 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 10 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde ayrıca ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesinde bulunan at çiftliğinde, hafta sonunda etkili olan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü. Atlı kafede düzenlenen atlı gezilerde çocuklar, at üzerinde bağladıkları leğenler ile karlı zeminde kayarak eğlendi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı tespit edilen 22 kişiye toplamda 141 bin 350 lira ceza kesildi. Ayrıca iş yeri sahibi T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Beşiktaş Bebek'te bulunan ünlü ve tarihi bir balık restoranında çıkan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polis ve sağlık ekipleri de tedbir amaçlı olay yerinde bulunuyor.
Mersin polisi, bilinen alış veriş sitelerinin kopya linkini üreten, sahte hukuk bürolarından arama ve sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertti. 180 milyon liralık haksız kazanç elde eden 32 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda aralarında suç örgüt liderinin de bulunduğu 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda ise 70 adet cep telefonu, 4 adet ruhsatsız silah, 1 adet para atma makinesi, farklı şahıslara ait 62 adet banka kartı ile 120 bin TL para ele geçirildi.
Adana'da yapılan bir soruşturma sonucunda tutuklanan Betül S'nin, kendisini avukat olarak tanıtarak 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı iddia edildi. Şüphelinin, kamu arazilerinin kiralanması ve icralık araçların alımı konularında yardım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirtildi. Tutuklanan kadının sahte avukat kimliği, avukat cübbesi ve ruhsatsız tabanca gibi malzemeler ele geçirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan emekli uzman çavuş Mehmet A., sosyal paylaşım sitesinde müstehcen yayın yapıp çocukları taciz ettiği iddialarıyla ilgili olarak emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Mehmet A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik bot üzerinde birisi çocuk olan göçmenler gözaltına alındı.
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