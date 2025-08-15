İstanbul'da Boğulma Olayı: Kimliği Belirlendi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Karaburun Sahili'nde yasağa rağmen girdiği denizde boğulan şahsın kimliği belli oldu. Şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Karaburun Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Nureddin Toraman, yasağa rağmen arkadaşıyla denize girdikten kısa süre sonra suda çırpınmaya başladı. Cankurtaranlar yüzeyde görünen kişiye ulaşmaya çalıştı ancak yüksek dalga boyu nedeniyle başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Jandarma, zabıta ve cankurtaran ekipleri, kıyı şeridini tarayarak Toraman'ın cansız bedenini arama çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL