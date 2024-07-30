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İstanbul'da Büyükçekmece sahilinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Deniz polisi tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece Albatros sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde denize giren bir kadın kıyıdan uzaklaştı. O esnada boğulma tehlikesi yaşayan kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi, kadını kurtararak karaya çıkardı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL