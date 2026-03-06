İstanbul'da Çocuğa Darp: 3 Tutuklama

İstanbul'da bir çocuğun kendisinden yaşça büyük kişilerce darp edildiği olaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca küçük bir çocuğun kendisinden yaşça büyük kişiler tarafından darp edilerek şiddet uygulandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 yaşından küçük 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılığa ifade veren 3 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'birden fazla kişi ile birlikte gece vakti yağma' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından tutuklandı. - İSTANBUL